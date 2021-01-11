Прокуратура и полиция проводят проверку после обрушения стены здания ПРОМЭКТа

Правоохранительные органы начали проверку по факту обрушения части здания бывшего Уральского промышленно-экономического и кооперативного техникума на Декабристов, 20. Об этом «Новому Дню» сообщил начальник управления организации охраны общественного порядка ГУ МВД России по Свердловской области Олег Тощев.

«Действительно [вчера] около 20 часов произошло обрушение с частичным выбросом мусора на проезжую часть. Кто утром проезжал, видели, забором уже ограждено вдоль проезжей части. Проводится проверка как сотрудниками органов внутренних дел, так и прокуратурой, по итогам будет принято соответствующее решение», – прокомментировал Тощев.

Здание ПРОМЭКТа сносит строительная корпорация «Маяк», которой и принадлежит объект. Общественники выступили против уничтожения бывшего техникума, требуя признать его памятником конструктивизма. В конце декабря они направили соответствующее заявление в региональное управление по госохране объектов культурного наследия. Администрация Екатеринбурга рекомендовала застройщику остановить работы по сносу до заключения экспертов о культурной ценности здания, то есть на 90 дней. Однако «Маяк» продолжил демонтаж объекта, и на сегодняшний день от здания остался только фасад. После вчерашнего инцидента, когда экскаватор снес часть стены прямо на тротуар и проезжую часть, работы были остановлены. Обломки здания повредили рядом стоящий киоск и завалили забор, который ограждал территорию сноса.

В пресс-службе мэрии Екатеринбурга «Новому Дню» пояснили, что в настоящий момент у здания ПРОМЭКТа нет статуса архитектурного памятника. «Администрация города попросила собственника не сносить здание до получения результатов экспертизы. Других способов влияния на собственника у городских властей нет», – сообщили там. После инцидента с обвалом стены здания сотрудники администрации выезжали на место происшествия и зафиксировали нарушения на объектах городского хозяйства. Комментарий о дальнейших действиях городских властей в этой ситуации будет позднее, добавили в пресс-службе.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева, Светлана Загороднева, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 11.01.21

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