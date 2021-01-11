В мэрии Екатеринбурга объяснили, почему не остановили снос здания ПРОМЭКТа

В мэрии Екатеринбурга официально сообщили, что снос объектов капитального строительства проводится по решению собственников, в случае здания ПРОМЭКТа – это корпорация «Маяк». Горадминистрация не имеет полномочий вмешиваться в этот процесс. При этом застройщик должен обеспечить безопасность процесса, а в случае нарушений понесет гражданскую либо уголовную ответственность.

Напомним, здание ПРОМЭКТа в Екатеринбурге сносит строительная корпорация «Маяк», которой и принадлежит объект. Общественники выступили против уничтожения бывшего техникума, требуя признать его памятником конструктивизма. В конце декабря они направили соответствующее заявление в региональное управление по госохране объектов культурного наследия. Администрация Екатеринбурга рекомендовала застройщику остановить работы по сносу до заключения экспертов о культурной ценности здания, то есть на 90 дней. Однако «Маяк» продолжил демонтаж объекта, и на сегодняшний день от здания остался только фасад.

Официально «Новому Дню» в горадминистрации пояснили, что у органов местного самоуправления нет никаких полномочий препятствовать демонтажу здания. Решение принимает собственник, в обязанности которого входит только подать уведомление о проведении работ в мэрию.

«В соответствии со статьёй 55.30 Градостроительного кодекса РФ снос объектов капитального строительства осуществляется на основании решения собственника объекта. 03 декабря 2020 года в администрацию Екатеринбурга поступило уведомление о планируемом сносе [здания] на ул. Декабристов, д. 20. […]. Указанное уведомление и документы размещены департаментом архитектуры в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД) [...], – сообщили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга. – Полномочиями по контролю за соблюдением требований проекта организации работ по сносу, технических регламентов, техники безопасности в процессе [...] орган местного самоуправления не обладает, поскольку указанная выше процедура носит уведомительный характер».

В мэрии также указали, что лицо, которое занимается демонтажом здания, обязано обеспечить безопасность процедуры. Должны выставляться временные ограждения, обустраиваться временные подъездные пути, утилизироваться мусор. Должны быть приняты меры по предупреждению причинения вреда жизни людей, имуществу.

«Лица, допускающие данные нарушения, несут гражданскую и уголовную ответственность в соответствии с законодательством РФ», – прокомментировали в мэрии.

Напомним, накануне при демонтаже фасад здания ПРОМЭКТа рухнул на улицу Белинского. Чудом никто не пострадал, хотя обломки упали прямо на тротуар, задев овощной киоск. Правоохранительные органы и прокуратура уже начали проверку по факту ЧП.

В пресс-службе областной прокуратуры сегодня сообщили, что на место уже выезжали сотрудники, в том числе – специалисты департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области. Допрошен генеральный директор подрядной организации – ООО «ГУП Инвестстрой», осуществляющей снос здания. Кроме того, запрошены документы как у подрядчика, так и у застройщика – корпорации «Маяк». По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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