Минстрой: на месте снесенного здания ПРОМЭКТа нельзя строить 25-этажки

Глава свердловского минстроя Михаил Волков сообщил, что застройщику «Маяк» едва ли удастся реализовать проект по строительству 25-этажных зданий на месте снесенного ПРОМЭКТа. По его словам, там их строить просто нельзя.

«Здание ПРОМЭКТа принадлежало на праве собственности [«Маяку»], и он [владелец компании Владимир Коньков] имел право принимать любые меры в рамках Гражданского кодекса РФ. Мы видели, что действия осуществились некачественно и, прямо скажем, застройщик подошел поверхностно, видимо, торопился. Не учел многих вопросов, в том числе безопасности. Но это вопрос изучения специально обученными органами», – прокомментировал Волков.

По его словам, Коньков не обращался в минстрой за разрешением на строительство новых объектов на месте снесенного здания. «Им заявляется строительство двух 25-этажных домов. Хотел бы отметить, что за разрешением на возведение этих домов он в министерство не обращался, никакую проектную документацию не предоставлял. Думаю, в ходе рассмотрения проектной документации у застройщика возникнет необходимость скорректировать планы», – добавил министр. Он уточнил, что, по сведениям, полученным от Роспотребнадзора и «Российской телевизионной и радиовещательной системы», участок попадает в зону ограничений, где строить можно здания не выше 60 метров.

Впрочем, «Маяк» и ранее строил дома большей этажности, чем позволяли местные власти. В 2011 году Градостроительный совет Екатеринбурга требовал от Конькова уменьшить высоту жилого дома на улице Гоголя до 10-12 этажей, но это требование не было исполнено – застройщику удалось добиться этого в суде.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Ольга Тарасова

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