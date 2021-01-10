Экскаватор обрушил часть здания ПРОМЭКТа на тротуар – работы по сносу остановлены (ФОТО)

Снос здания ПРОМЭКТа на Декабристов, 20 обернулся ЧП. Сегодня вечером экскаватор обрушил стену прямо на тротуар. Кирпичи и обломки повредили стоящий рядом киоск и забор, который ограждал территорию сноса. На место происшествия прибыли сотрудники МЧС и полиции.

Как сообщают очевидцы, после обвала стены над проезжей частью повисли провода. Рабочие попытались поднять их с помощью столба, но у них не получилось. Сама линия электропередач не повреждена. Информации о пострадавших нет.

Напомним, здание Уральского областного промышленно-экономического и кооперативного техникума принадлежит строительной корпорации «Маяк». На его месте планируется построить две жилые многоэтажки. Общественники выступили против сноса здания, считая его памятником конструктивизма. В конце декабря застройщик начал демонтаж здания, к 9 января от ПРОМЭКТа остался только фасад. Сегодня рабочие приступили к окончательному разбору стены, но она обрушилась прямо на дорогу. После приезда спецслужб работы по сносу были остановлены.

Фото: t.me/SvetEKB

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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