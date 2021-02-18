Прокуратура начала проверку из-за возобновления работ по сносу ПРОМЭКТа

Снос здания бывшего техникума ПРОМЭКТ в Екатеринбурге проходил с нарушением требований Градостроительного кодекса РФ и проекта демонтажа конструкций. Работы на площадке вела подрядная организация ООО «ГУП Инвестстрой», сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. Само здание, напомним, принадлежит строительной корпорации «Маяк».

Эти нарушения были выявлены во время проверки районной прокуратуры, проводимой вместе со специалистами департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области после обрушения стены здания, которое произошло 10 января. Прокуратура подала в суд на подрядчика работ. Рассмотрение иска назначено на 19 февраля, до этого Октябрьский районный суд запретил демонтажные работы на объекте по Декабристов, 20. Однако на этой неделе на строительной площадке возобновился снос здания. Это подтвердили судебные приставы, которые выезжали на место.

«Установлено, что работы по демонтажу здания по улице Декабристов осуществляет ООО «Средний Урал», с которым 15 февраля 2021 года ООО «Специализированный застройщик «Дом» заключил договор подряда. При этом договор подряда между ООО «Специализированный застройщик «Дом» и ООО «ГУП Инвестстрой» расторгнут», – сообщили в пресс-службе облпрокуратуры.

В связи с этим надзорный орган начал новую проверку, в рамках которой будет дана правовая оценка действиям указанных юридических лиц.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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