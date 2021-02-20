Прокуратура отозвала иск к подрядчику корпорации «Маяк» по сносу здания ПРОМЭКТа

Октябрьский районный суд Екатеринбурга прекратил дело по сносу здания бывшего техникума ПРОМЭКТ, так как прокуратура отказалась от иска. Надзорный орган указал причину: подрядчик ООО «ГУП Инвестстрой», к которому был подан иск, с 10 февраля не является ответственным за выполнение демонтажных работ на Декабристов, 20. Однако меры по обеспечению иска, то есть запрет на снос здания, продолжают действовать еще в течение 15 дней, пока определение суда не вступит в силу.

Как сообщал «Новый День», демонтаж здания ПРОМЭКТа, построенного в стиле конструктивизма, начался в декабре 2020 года. Объект принадлежит строительной корпорации «Маяк», которая планирует построить на этом месте жилые высотки. Общественники требовали сохранить дом и включить его в список архитектурных памятников. Во время новогодних каникул на площадке произошло обрушение стены фасада здания, после чего демонтажные работы были остановлены. Прокуратура начала проверку и обнаружила, что снос дома проходил с нарушением Градостроительного кодекса РФ, после чего подала иск к организации «ГУП Инвестрой». На днях рабочие возобновили разбор конструкций здания, несмотря на судебный запрет.

По данным прокуратуры, теперь работы по демонтажу выполняет ООО «Средний Урал», с которым 15 февраля ООО «Специализированный застройщик «Дом» заключил договор подряда. В свою очередь «Дом» ранее заключал договор подряда с «ГУП Инвестрой», но он был расторгнут. По факту возобновления демонтажа здания прокуратура инициировала новую проверку.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 20.02.21

Из-за состояния дорог в Свердловской области число ДТП увеличилось в два раза. / Открытие образовательного центра в бывшем кинотеатре «Салют» откладывается из-за коронавируса. / Почти 6% свердловских подростков находятся в группе риска по употреблению наркотиков. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»