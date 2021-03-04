Здание ПРОМЭКТа отказались признавать объектом культурного наследия

Здание ПРОМЭКТа, которое уже почти снесли на улице Декабристов, отказались признавать объектом культурного наследия. В заключении Управления госохраны говорится, что градоформирующая ценность отсутствует.

Снос здания ПРОМЭКТа начался в конце декабря 2020 года. Объект принадлежит строительной корпорации «Маяк». Общественники требовали сохранить дом и включить его в список архитектурных памятников.

«Градоформирующая ценность рассматриваемого здания отсутствует. Здание не обладает выдающимися архитектурно-художественными элементами и архитектурно-строительными конструкциями. Критерии исторической ценности рассматриваемого объекта прослеживаются в недостаточном объеме», – цитирует официальное заключение Управления госохраны объектов культурного наследия Свердловской области «Коммерсант Урал».

Застройщик сообщил, что к концу марта уже завершит демонтаж и вывезет с площадки мусор. На месте бывшего конструктивистского здания появится жилая высотка. Но ее этажность пока уточняется, из-за находящейся рядом телевышки корпорации «Маяк», возможно, придется снизить первоначальную высоту сооружения.

Как ранее писал «Новый День», Октябрьский районный суд Екатеринбурга прекратил дело по сносу здания бывшего техникума ПРОМЭКТ, так как прокуратура отказалась от иска. Надзорный орган указал причину: подрядчик ООО «ГУП Инвестстрой», к которому был подан иск, с 10 февраля не является ответственным за выполнение демонтажных работ на Декабристов, 20.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Екатеринбург. Другие новости 04.03.21

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