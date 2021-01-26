Приставы остановили снос ПРОМЭКТа до решения суда

Судебные приставы вручили подрядчикам требование о запрете демонтажа конструктивистского здания ПРОМЭКТа, за сохранение которого боролись общественники. Снос здания остановили до решения суда.

«В Октябрьское отделение Екатеринбурга ГУФССП России по Свердловской области поступил исполнительный документ немедленного исполнения о принятии обеспечительных мер. По иску прокурора Октябрьского района, действующего в интересах неопределенного круга лиц, суд вынес решение о запрете продолжения деятельности по выполнению демонтажных работ административного здания по улице Декабристов, 20 до вынесения решения суда», – сообщили в пресс-службе УФССП по Свердловской области.

В случае возобновления сноса здания подрядчика и заказчика (корпорацию «Маяк») привлекут к ответственности.

Как сообщал «Новый День», здание ПРОМЭКТа в Екатеринбурге сносит строительная корпорация «Маяк», которой и принадлежит объект. Общественники выступили против уничтожения бывшего техникума, требуя признать его памятником конструктивизма. В конце декабря они направили соответствующее заявление в региональное управление по госохране объектов культурного наследия. Администрация Екатеринбурга рекомендовала застройщику остановить работы по сносу до заключения экспертов о культурной ценности здания, то есть на 90 дней. Однако «Маяк» продолжил демонтаж объекта. Официально «Новому Дню» в горадминистрации пояснили, что у органов местного самоуправления нет никаких полномочий препятствовать демонтажу здания.

10 января при демонтаже фасад здания ПРОМЭКТа рухнул на улицу Белинского. Чудом никто не пострадал, хотя обломки упали прямо на тротуар, задев овощной киоск. Правоохранительные органы и прокуратура уже проводили проверку по факту ЧП.

Добавим, что на месте снесенного ПРОМЭКТа корпорация «Маяк» планирует построить два жилых 25-этажных дома. Однако министр строительства Свердловской области Михаил Волков ранее заявил, что застройщику, возможно, придется изменить свои планы, поскольку на этой территории не разрешается строить здания выше 60 метров: по сведениям, полученным от Роспотребнадзора и Российской телевизионной и радиовещательной системы, участок попадает в зону ограничений.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Екатеринбург. Другие новости 26.01.21

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