В Екатеринбурге продолжают снос исторического здания ПРОМЭКТа, несмотря на заявления мэрии

Жители домов на улице Декабристов сообщают, что сегодня продолжился снос здания Уральского областного промышленно-экономического и кооперативного техникума, против чего выступали общественники. Накануне новогодних каникул представители мэрии города уверяли: в течение 90 дней сносить здание никто не будет.

Как сообщает сегодня портал e1.ru, о сносе здания говорят жители окрестных домов. Представители застройщика, компании «Маяк», от комментариев отказались.

Как ранее писал «Новый День», корпорация «Маяк», которая является собственником здания, заявляла, что на его месте появятся жилые многоэтажки. И в 20-х числах декабря строители уже начинали демонтаж частей здания, но местные жители вызвали полицию. На защиту исторического объекта встали общественники. Снос на время был остановлен.

В мэрии Екатеринбурга заявляли 28 декабря, что здание Уральского областного промышленно-экономического и кооперативного техникума (ПРОМЭКТ), построенное в стиле конструктивизма, не будет снесено в течение 90 дней. Как пояснил тогда вице-мэр по капстроительству Алексей Бирюлин, сейчас в здании размещаются офисы. Дом не был включен в реестр архитектурных памятников, но 21 декабря в региональное управление по госохране объектов культурного наследия поступило такое заявление. Решение о включении объекта в список архитектурных памятников или об отказе в этом должно быть принято 6 мая 2021 года.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Екатеринбург. Другие новости 04.01.21

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