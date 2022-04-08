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Пятница, 8 апреля 2022, 16:21 мск

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На скандальной стройке корпорации «Маяк» погиб рабочий

Снос здания ПРОМЭКТа

На стройплощадке жилого комплекса по улице Декабристов в Екатеринбурге сегодня погиб рабочий. По данным прокуратуры, работник упал с высоты на неустановленный предмет и получил смертельную травму, хотя был в каске. Теперь надзорный орган выясняет, как на стройке соблюдались требования по охране труда и кто из ответственных сотрудников контролировал рабочих.

«На место происшествия выезжала заместитель прокурора района Оксана Амелина. При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования», – сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Жилой комплекс на Декабристов строит корпорация «Маяк». Ранее на этом месте находилось здание Уральского областного промышленно-экономического и кооперативного техникума (ПРОМЭКТ), которое общественники пытались признать памятником конструктивизма. В конце декабря 2020 года, еще до завершения архитектурной экспертизы, застройщик начал снос дома. Через несколько дней экскаватор обрушил стену здания прямо на тротуар – кирпичи и обломки повредили стоящий рядом забор и киоск. К концу марта дом был снесен окончательно. В августе 2021 года корпорация «Маяк» пыталась засудить активистов, которые выступали против сноса ПРОМЭКТа.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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