Возбуждено уголовное дело после гибели рабочего на стройке «Маяка»

По факту гибели рабочего на стройплощадке жилого комплекса на улице Декабристов возбуждено уголовное дело.2 ст.143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Как сообщили в областном следственном комитете, погибший был стропальщиком. Сегодня утром, 8 апреля, на него с большой высоты упал обломок стройматериала. Мужчина умер от смертельной травмы головы. По версии следствия, несчастный случай произошел из-за нарушения требований охраны труда и техники безопасности на стройплощадке.

Для определения точной причины смерти мужчины назначена судебно-медицинская экспертиза. Следователи истребуют документы о проводившихся работах, допрашивают очевидцев инцидента и сотрудников строительной организации.

Личность погибшего мужчины установили полицейские. «Им оказался коренной свердловчанин, 1965 года рождения, трудившийся на возведении данного жилого комплекса», – сообщил пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Напомним, жилой комплекс на Декабристов возводит строительная корпорация «Маяк». Ранее на этом месте находилось здание ПРОМЭКТа, которое застройщик снес, несмотря на протесты общественников и местных жителей.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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