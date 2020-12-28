Екатерина Куземка покидает пост вице-мэра Екатеринбурга

Замглавы Екатеринбурга по связям с общественностью Екатерина Куземка уходит из мэрии. Завтра чиновница официально покинет свой пост, сообщают источники «Нового Дня». В администрации города информацию о кадровых перестановках пока не подтверждают.

Отметим, что сейчас Куземка находится в отпуске, и, по некоторым данным, не перейдет в областное правительство вслед за шефом Александром Высокинским. Ранее инсайдеры сообщали, что ее ждут в Оренбургской области в команде Дениса Паслера, однако в этом случае кандидатура Куземки должна пройти согласование в администрации президента.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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