Слух дня: Екатерина Куземка уходит к Паслеру на пост вице-губернатора

Вице-мэра Екатеринбурга Екатерину Куземку ждут в Оренбурге. Чиновница, прекрасно зная о грядущих перестановках, отправилась в отпуск с чистой совестью, потому что прекрасно понимала, что ее не возьмут в правительство Свердловской области вместе с Высокинским. Поэтому заблаговременно начала переговоры о своем новом месте работы.

«Как Куйвашев перетащил из Тюмени в Екатеринбург большую часть своей команды, так поступает и Паслер, вытаскивая людей из Екатеринбурга в Оренбург. Куземка, несмотря на то, что является единственно преданным Высокинскому членом команды, в случае решения своей судьбы предпочла играть свою игру. И поставила на Паслера, не прогадав, потому что все события, что разворачивались вокруг нее в посленее время, в том числе и телеграм-перепалки с новой главой ДИПа Куйвашева четко говорили: в команде Куйвашева ее не ждут», – говорят инсайдеры.

Как быстро состоится переезд Куземки на новую работу, пока непонятно. Говорят, что ее кандидатура должна пройти согласование в администрации президента. «Впрочем, если Паслер ее берет, вряд ли в АП что-то будут иметь против», – считают слухмейкеры.

Екатеринбург. Другие новости 21.12.20

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