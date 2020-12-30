Коронавирусная статистика: в Свердловской области скончались еще 17 человек

Свердловская область остается на пятом месте по ежесуточному приросту заболеваемости коронавирусом. За последние 24 часа болезнь подтвердили у 406 человек, с начала пандемии заболели уже 58 тысяч 188 человек. По данным информационного центра по мониторингу, за сутки от вируса умерли 17 человек, всего скончались от инфекции 1491 человек.



Накануне вице-губернатор Павел Креков сообщил, что записаться на прививку можно не только по телефону 122, но и в некоторых поликлиниках Нижнего Тагила и Екатеринбурга, в новом году запись будет открыта во всех городах области.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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