В новогодние каникулы ежедневно в скорую обращались 300-350 екатеринбуржцев с симптомами коронавируса

В Екатеринбурге в новогодние каникулы в среднем в скорую обращались 2300 раз в день. При этом 300-350 были связаны с коронавирусом. Общее количество звонков в службу 03 выросло незначительно, на 5-7%, а количество обращений из-за симптомов острых респираторных заболеваний – на 10%. Такие данные привел сегодня на пресс-конференции зам главного врача по организационно-методической и экспертной работе МБУ «Станция скорой помощи имени В.Ф. Капиноса» Евгений Рузанов.

По его словам, снизилось число травм в ДТП, но выросло общее число травм, в том числе криминальных и бытовых. Никаких ЧП, связанных с петардами, не было, случаи отравления алкоголем не превышали статистику допраздничных дней. В каникулы несколько выросло число обморожений и переохлаждений, всем пострадавшим медики помогли.

Добавим, по данным регионального оперштаба, за каникулы от коронавируса в Свердловской области умерли 156 человек. Covid-19 диагностировали у 3536 человек.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 11.01.21

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