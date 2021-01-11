Высокинского утвердят в новой должности до конца января

До конца января заксобрание области соберется на внеочередное заседание, чтобы утвердить Александра Высокинского в должности первого заместителя губернатора.

Как сообщил «Новому Дню» один из депутатов, дату заседания назначат уже в этот четверг. «Скорее всего, утверждение пройдет без проблем, но с существенным сокращением полномочий», – отметил источник.

Напомним, 23 декабря Евгений Куйвашев возложил исполнение обязанностей первого заместителя губернатора на бывшего мэра Екатеринбурга Александра Высокинского. Для официального назначения его на эту должность необходимо одобрение законодательного собрания. До момента рассмотрения вопроса депутатами, а также выполнения других обязательных мероприятий, Александр Высокинский будет исполнять обязанности первого зама.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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