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Среда, 23 декабря 2020, 15:55 мск

Новости Екатеринбург

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Высокинский назначен и.о. первого зама Куйвашева

Евгений Куйвашев возложил исполнение обязанностей первого заместителя губернатора на бывшего мэра Екатеринбурга Александра Высокинского.

Как сообщили в департаменте информполитики, сегодня Александр Высокинский назначен заместителем губернатора Свердловской области, пока без приставки «первый». Тем не менее он может занять пост первого заместителя губернатора, такая возможность обсуждалась на рабочей встрече с Евгением Куйвашевым. Для назначения на эту должность необходимо одобрение Законодательного собрания. До момента рассмотрения вопроса депутатами, а также выполнения других обязательных мероприятий, Александр Высокинский будет исполнять обязанности первого зама.

Напомним, ротация кадров произошла стремительно. Утром в понедельник 21 декабря тогда еще мэр Александр Высокинский назначил бывшего первого заместителя губернатора Алексея Орлова своим первым замом. В тот же день Евгений Куйвашев предложил Александру Высокинскому пост первого заместителя губернатора. Во вторник, 22 декабря, городская дума приняла отставку Высокинского с поста мэра. В тот же день новоиспеченный первый замглавы Екатеринбурга Алексей Орлов стал исполняющим обязанности мэра.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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