В Екатеринбурге простились с бывшим ректором УрГУ (ФОТО)

Сегодня в Уральском Федеральном университете простились с его профессором – Владимиром Третьяковым, который ушел из жизни 8 января на 85-м году жизни.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с бывшим ректором УрГУ простились его преемники – Дмитрий Бугров и Виктор Кокшаров, замглавы Екатеринбурга по соцполитике Екатерина Сибирцева, коллеги, близкие, выпускники университета. Прощание прошло в Демидовском зале в корпусе университета на Тургенева, 4.

Владимир Третьяков родился в 1936 году в Туле, а рос в Златоусте, где и окончил школу с золотой медалью. С отличием окончив физико-математический факультет УрГУ по специальности «Механика» (1959), а затем и аспирантуру (1963), он связал жизнь с научно-преподавательской деятельностью в alma mater, последовательно пройдя все ступени профессионального становления: ассистент (1963), старший преподаватель (1965), доцент (1968), профессор (1988), завкафедрой информатики и процессов управления (1986-2012), заместитель декана и декан математико-механического факультета (1968-1976), проректор по научной работе (1988-1993).

В 1993 году Владимир Третьяков возглавил УрГУ как ректор, впервые избранный конференцией коллектива вуза, а затем переизбирался на эту должность на второй (1998) и третий (2003) сроки. В 2006-2011 годах Владимир Евгеньевич – президент Уральского государственного университета, а с 2011 года – советник ректора Уральского федерального университета.

Сфера научных интересов Владимира Третьякова – проблемы управления динамическими системами. По итогам исследований защищены кандидатская диссертация «Задача о встрече движений» (1966) и докторская диссертация «Стохастические и детерминированные дифференциальные игры» (1986). В 2000 году Владимир Евгеньевич избран членом-корреспондентом Российской академии наук.

Екатеринбург, Евгения Вирачева, Семен Саливанчук

Екатеринбург. Другие новости 11.01.21

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