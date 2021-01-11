На 90-летие Ельцина придут Макаревич и Кортнев: юбилей отметят марафоном на канале «Дождь»

1 февраля, в день 90-летия Бориса Ельцина, Ельцин-центр проведет традиционный фестиваль «Слова и музыка свободы». Но из-за пандемии формат пришлось изменить – мероприятие пройдет в виде телемарафона на канале «Дождь». Свое участие подтвердили Андрей Макаревич, Алексей Кортнев, Шура «Би-2» и другие музыканты.

В прошлые годы фестиваль «Слова и музыка свободы» проводился в Ельцин-центре в конце ноября – в День рождения самой площадки и Конституции РФ. Мероприятия растягивались на три дня и включали в себя концерты известных звезд альтернативной и рок-сцены, лекции писателей и публицистов, выступление телекумиров 90-х. В 2020-м пандемия внесла свои коррективы – фестиваля «СМС» в ноябре вообще не было. Он состоится 1 февраля – организаторы решили приурочить его к 90-летию Бориса Ельцина. Это событие будут отмечать в течение всего года в Ельцин-центре.

Но из-за коронавируса собирать полные залы на концертах и лекциях в Ельцин-центре не будут. «Слова и музыка свободы» пройдет в формате телемарафона. Сейчас завершаются переговоры с телеканалом «Дождь». Предполагается, что на день – 1 февраля – канал сделает свободным доступ к вещанию и весь эфир посвятит только «СМС».

«Фестиваль будет длиться несколько часов. Программа пока находится в процессе согласования, мы ее опубликуем в ближайшее время. Но это будет традиционный формат, каким он был и в офлайне – музыкально-разговорный фестиваль, где есть музыка и разговоры о свободе, – рассказал сегодня на пресс-конференции в ТАСС программный директор Ельцин-центра Денис Корнеевский. – Будут лекции, публичные интервью, дискуссии, концерт – все, что уже прижилось на площадке Ельцин-центра».

Первый заместитель исполнительного директора фонда «Президентский центр Б.Н. Ельцина» Людмила Телень рассказала, что уже достигнуты договоренности с Людмилой Улицкой, Александром Архангельским, Андреем Макаревичем, Алексеем Кортневым, Шурой «Би-2» и другими публичными людьми, которые примут участие в телемарафоне.

«СМС» будет не единственным мероприятием Ельцин-центра, которое будет посвящено 90-летию первого президента России. Ельцину, 90-м, формированию новой России будут посвящены многие лекции, экскурсии, паблик-токи в Ельцин-центре на протяжении всего 2021 года.

«Мы даже разработали что-то вроде логотипа «Ельцин-90», под этим брендом пройдет весь 2021 год», – рассказал новый директор музея Ельцин-центра Олег Лутохин. Он отметил, что 1 февраля будет иммерсивный спектакль в стенах музея, в течение февраля откроется несколько выставок, в том числе покажут, какие подарки Ельцину дарили, когда он занимал посты от главы обкома до президента.

«Когда говорим о юбилейных мероприятиях, есть опасность перейти к пафосу. Но мы говорить с придыханием не будем ни о чем и ни о ком, включая Бориса Ельцина», – пообещала Людмила Телень.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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