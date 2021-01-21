Телемарафона в честь 90-летия Ельцина 1 февраля не будет. Организаторы перенесли фестиваль на лето

Фестиваль «Слова и музыка свободы», который должен был пройти в формате телемарафона в день 90-летия Бориса Ельцина, перенесли на лето. Лекций и выступления рок-звезд в этот день на канале «Дождь» не будет. Организаторы надеются, что в июне «СМС» пройдет в офлайне, фестиваль приурочат ко Дню России.

Как ранее писал «Новый День», руководство Ельцин-центра совместно с телеканалом «Дождь» планировали 1 февраля устроить большой телемарафон в честь 90-летия Бориса Ельцина. Он проходил бы в формате фестиваля «Слова и музыка свободы», который до пандемии шел офлайн несколько дней в ноябре – в День рождения Конституции. Предполагалось, что на день – 1 февраля – канал «Дождь» сделает свободным доступ к вещанию и весь эфир посвятит только «СМС». Первый заместитель исполнительного директора фонда «Президентский центр Б.Н. Ельцина» Людмила Телень рассказывала, что уже достигнуты договоренности с Людмилой Улицкой, Александром Архангельским, Андреем Макаревичем, Алексеем Кортневым, Шурой «Би-2» и другими публичными людьми, которые готовы были выступить.

Но сегодня пресс-служба Ельцин-центра распространила сообщение: фестиваль «Слова и музыка свободы» переносится на лето.

«Обсудив с коллегами и друзьями центра проведение фестиваля «Слова и музыка свободы» только в онлайне (что неизбежно в условиях пандемии), мы решили, что онлайн не заменит живого общения, которое является принципиально важным для нашего фестиваля. Поэтому мы решили перенести фестиваль на 12 июня – день 30-летия первых президентских выборов в России. Большинство участников готовы приехать к нам летом и надеются, что ничто нам не помешает встретиться в Ельцин-центре», – говорится в сообщении.

Пресс-секретарь площадки Евгения Капитонихина подтвердила «Новому Дню», что телемарафона на «Дожде» тоже не будет. Но все договоренности с музыкантами, писателями и другими публичными людьми остаются в силе. «Фестиваль должен был стать вишенкой на торте в этот день [90-летия Бориса Ельцина], но в итоге было принято решение перенести его на июнь. Мы очень надеемся, что к тому времени можно будет проводить мероприятия в офлайне, и «Слова и музыка свободы» будут не в формате телемарафона», – рассказала Евгения.

Но от праздничных мероприятий Ельцин-центр 1 февраля не отказывается. В этот день состоится возложение цветов к памятнику Борису Ельцину. Откроется большая фотовыставка «Борис Ельцин. В галстуке и без», на которой будут представлены снимки из семейного альбома и не только. Вечером в музее Ельцина покажут новый иммерсивный спектакль «Зачем я это помню?», который специально к юбилею Ельцина создали уральские драматурги, поэты и режиссер Дмитрий Зимин создали на основе историй из эпохи девяностых.

Кроме того, 1 февраля арт-галерея и музей Ельцина будут работать бесплатно. В арт-галерее откроется выставка «Новая живопись Екатеринбурга», на которой художники покажут работы, написанные за время пандемии.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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