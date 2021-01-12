Школьникам напомнили, при каком морозе можно не ходить на уроки

Департамент образования администрации Екатеринбурга напомнил школьникам и их родителям, при каких температурах воздуха ученики могут не посещать занятия.

Школьники могут остаться дома при следующих погодных условиях:

– ученики 1-4 классов – при температуре воздуха – 28 градусов без ветра, – 25 градусов с ветром (при скорости ветра не менее 4 м/с);

– ученики 5-9 классов – при температуре воздуха – 30 градусов без ветра, – 28 градусов с ветром (при скорости ветра не менее 4 м/с);

– ученики 10-11 классов – при температуре воздуха – 32 градуса без ветра, – 30 с ветром (при скорости ветра не менее 4 м/с).

С теми учениками, которые, несмотря на мороз, придут в школу, занятия будут проводиться по расписанию. По данным Уралгидрометцентра, в ночь на среду, 13 января в Екатеринбурге похолодает до – 27…-28. Днем будет -23…-25. В ночь на четверг – от -26 до -28, днем – от – 19 до -21. Ветер неустойчивый.

Напомним, свердловские школьники вышли с дистанта только вчера, 11 января.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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