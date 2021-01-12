«Лучше прочувствовать весь этот морозец на себе: сходить на каток или покататься на лыжах». Как уральцы переживают морозные дни

На Средний Урал пришли арктические морозы. Температура воздуха в регионе местами будет опускаться до -36 градусов. 12 и 13 января можно будет назвать самыми холодными днями месяца. Днем воздух не прогреется выше -26 градусов, а ночью опустится до -34…-39.

В самых холодных городах области – Ивделе и Волчанске температура воздуха сегодня опустилась до -32 днем и до -33 ночью. Однако морозы не пугают уральцев, а даже наоборот, радуют: «Именно такой и должна быть зима. Единственное, лишь бы коммунальные службы работали без сбоев. Специально дома не сидим – работаем, сын в детский сад ходит, когда мороз не такой сильный, посещаем горку и каток», – рассказала «Новому Дню» жительница Волчанска Ольга Ковальчук.

Читательница «Нового Дня» Дарья из Екатеринбурга рассказала, что уже привыкла к таким скачкам температуры, «ведь мы живем на Урале». Однако признается, что с удовольствием проводила бы эти холодные дни дома за просмотром фильмов, но на улицу все же выходила бы, чтобы освежиться: «Мороз в принципе не ощущается, когда не находишься долго на улице. Я считаю, что такого рода закалка всегда полезна, холодный воздух даёт больше кислорода, тем самым улучшается кровообращение и мозг думает быстрее, чем, например, в жару – лично мне ничего не хочется делать. Поэтому к морозам отношусь нейтрально, да и не сказать вовсе, что это сильные морозы, не -30 же. Погоды такой не боюсь, главное, одеваться теплее и защищать свой организм от переохлаждения. Особенно это касается девочек, девушек, женщин».

Жительница Ивделя Анастасия тоже считает, что уральская зима не может быть без морозов: «Надо искать всегда что-то положительное в этом. Я морозов не боюсь и вам тоже этого желаю. Дома в тепле, конечно, хорошо, но еще лучше прочувствовать весь этот морозец на себе: одеться потеплее и сходить на ближайший каток или на лыжах покататься».

Екатеринбург, Марина Симбирятина

Екатеринбург. Другие новости 12.01.21

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