Житель Новоуральска потерял более 1 млн рублей, связавшись с неизвестными «брокерами»

Житель Новоуральска 1976 г.р. лишился более 1 млн рублей, согласившись на предложение неизвестных попробовать себя в качестве брокера. Сейчас «советчиков» ищет полиция.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД, сначала на сотовый телефон пострадавшего позвонила неизвестная женщина, представилась специалистом брокерского дела и предложила ему заработать. Сначала мужчина отказался, но звонившая была очень настойчива. Она предложила ознакомиться с их деятельностью на сайте агентства, а также установить приложение для дальнейшей связи, что потерпевший и сделал. Далее он прошел регистрацию на сайте.

Вскоре гражданину начали приходить СМС о списании денег с его карты, в связи с этим ему посоветовали перевести деньги с одной карты на другую и сфотографировать реквизиты. Списание денег ему объяснили «техническими неполадками» и предложили написать заявление о закрытии брокерского счета для возврата денег в течение пяти дней. После этого ему предложили оформить кредит. В целом общение с сотрудниками агентства продолжалось несколько недель. После того, как гражданин понял, что его обманули, он обратился в ОВД.

Напомним, накануне «Новый День» писал о похожей истории, но с большим ущербом. Жертвой аферистов стал 36-летний житель Екатеринбурга, который перевел им 7 миллионов рублей. Все началось с того, что в социальной сети он познакомился с девушкой, которая предложила ему заработать на бирже.

Новоуральск, Елена Владимирова

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