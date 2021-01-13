В Свердловской области эпидпорог по ОРВИ превышен на 77%

За первую неделю 2021 года в Свердловской области зарегистрировано 13 168 случаев ОРВИ, что превышает уровень эпидпорога по совокупному населению на 77%, сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора. В эту статистику также входят выявленные случаи Covid-19.

Самыми неблагополучными городами по заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями в праздничные каникулы стали Екатеринбург (8 718 случаев ОРВИ), Сухой Лог, Богданович и Староуткинск. При этом в регионе сокращается число внебольничных пневмоний: с 4 по 10 января зарегистрировано 1 945 случаев, что на 32,2% меньше, чем за предыдущую неделю.

В пресс-службе ведомства пояснили, что значение эпидпорога заболеваемости рассчитывается для каждой календарной недели отдельно. Значительное превышение показателей по ОРВИ в новогодние праздники специалисты объясняют двумя факторами.

«Дело в том, что в прошлые годы в каникулярное время обращений за медпомощью с признаками ОРВИ было меньше, люди лечились самостоятельно. Сейчас же настороженность к ОРВИ выше в связи с пандемией коронавируса, число обращений в больницы больше. Это одна из причин. Вторая – собственно продолжающаяся пандемия коронавируса», – рассказали в пресс-службе свердловского управления Роспотребнадзора.

При этом в Свердловской области пока не выявлено ни одного случая гриппа.

«Последние годы благодаря высокому охвату населения региона прививками против гриппа нам удавалось избегать широкомасштабной эпидемии гриппа. В этом сезоне в области привито 62% населения (в прошлом – 54%). Ежегодно для отслеживания ситуации управлением Роспотребнадзора на базе вирусологической лаборатории «Центра гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» проводится «дозорный» мониторинг возбудителей ОРВИ. В текущем эпидсезоне по состоянию на 12 января 2021 года вирусов гриппа выделено не было», – добавили в ведомстве.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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