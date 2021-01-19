В Свердловской области зафиксировали первые случаи заболевания гриппом

В Свердловской области зафиксированы два случая заболевания вирусом гриппа B. Данные опубликованы на сайте управления Роспотребнадзора. Отметим, что до этого гриппа на территории региона обнаружено не было.

Как сообщал «Новый День», уровень эпидпорога по ОРВИ в области превышен на 77%. В статистику также включены выявленные случаи Covid-19.

Екатеринбург, Анна Темрук

Екатеринбург. Другие новости 19.01.21

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