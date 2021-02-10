В Свердловской области продолжают регистрировать единичные случаи гриппа

В Свердловской области по-прежнему нет роста заболеваемости сезонным гриппом, которая обычно начинается в январе-феврале. За последнюю неделю из 70 обследованных человек с признаками ОРВИ вирус гриппа был лабораторно подтвержден только у одного.

Как рассказали «Новому Дню» в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Свердловской области, за неделю в рамках лабораторного мониторинга за ОРВИ было обследовано 70 человек: выявлены риновирусы, SARS-CoV-2, метапневмовирусы, вирусы сезонного коронавируса, парагриппа и другие.

«За последнюю неделю у 70 заболевших был только один случай гриппа В», – уточнили в пресс-службе, пояснив, что полную статистику по количеству случаев гриппа ведомство не ведет, поскольку обследуются лабораторно не все заболевшие ОРВИ. Делается лишь небольшая выборка, чтобы понимать, какие вирусы на данный момент циркулируют в регионе. Грипп в рамках таких исследований пока был подтвержден лишь в единичных случаях.

Всего в Свердловской области за последнюю неделю было зарегистрировано 31 027 случаев ОРВИ, что выше уровня эпидпорога по совокупному населению на 5,7%, и выше, чем на прошлой неделе, на 5%.

Как сообщал «Новый День», первые случаи гриппа в этом году были выявлены в середине января. Тогда они тоже были единичными.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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