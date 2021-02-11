Из-за ОРВИ в Свердловской области закрыто 5 детсадов, в школах Красноуфимска – тотальный дистант

В Свердловской области на карантин из-за роста заболеваемости ОРВИ закрылись пять детских садов, закрытых школ нет. Но в Красноуфимске все школы перевели на дистанционное обучение: в городе введены особые меры из-за резкого увеличения числа больных.

Как рассказали «Новому Дню» в пресс-службе министерства образования Свердловской области, полностью на карантин в данный момент закрыты только 5 детсадов. Закрытых по ОРВИ школ нет.

Однако накануне глава Красноуфимска ввел карантин для всего муниципалитета. Среди прочих мер всем школам рекомендовано перейти на дистант. В детские сады просят не водить детей с симптомами простуды, воспитатели должны обеспечить дополнительную дезинфекцию и проветривание помещений.

«В учреждениях культуры, физкультуры, спорта и молодежной политики будет приостановлена деятельность организованных групп детей, за исключением индивидуальных занятий по подготовке спортсменов к областным и всероссийским мероприятиям (по согласованному плану). Ограничивается проведение массовых и спортивных мероприятий в закрытых помещениях, организуется соблюдение масочного режима и необходимые санитарно-противоэпидемические меры», – говорится в официальном сообщении горадминистрации.

В минобразования пояснили, что еще на прошлой неделе в Красноуфимске начался рост заболеваемости ОРВИ, но сейчас ситуация стабилизировалась. «В ближайшие дни профильные областные органы власти и специалисты Роспотребнадзора совместно с руководством муниципалитета оценят динамику заболеваемости и при ее снижении вернут к штатной работе образовательные учреждения, в которых уровень заболеваемости ОРВИ невысок. Это возможно еще до 17 февраля – то есть до того срока, который указан в документе», – отметили в министерстве.

Добавим, в постановлении главы Красноуфимска есть пункт о недопуске на работу горожан без прививки от гриппа. Но, по данным областных властей, этот пункт уже решено было исключить из документа. «Ни о росте заболеваемости Covid-19, ни о циркуляции гриппа в Красноуфимске речи не идет», – добавили в министерстве.

Как ранее писал «Новый День», в Свердловской области по-прежнему выявляют лишь единичные случаи гриппа, первые были обнаружены в январе, но с тех пор роста заболеваемости не фиксировалось. Что касается ОРВИ, то за последнюю неделю было обнаружено 31 027 новых случаев, что выше эпидпорога на 5,7% и на 5% больше, чем на предыдущей неделе.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 11.02.21

Полиция предупредила о росте квартирных краж и посоветовала ставить камеры и заводить собак. / За сутки число тяжелобольных Covid-19 увеличилось с 311 до 325. / В Екатеринбурге начали готовиться к «Библионочи» и «Ночи музеев» – они пройдут офлайн. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»