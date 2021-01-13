Екатеринбуржцы о морозах: «Замечательно! Мы же на Урале живем, а не в Европе» (ВИДЕО)

Сегодня в Екатеринбурге выдался самый холодный день нового года. Утром температура воздуха в некоторых районах города опустилась до -30 градусов, а днем наблюдается до -27. Съемочная группа «Нового Дня» решила узнать у горожан, как они относятся к таким морозам.

Мороз в Екатеринбурге

Большинство опрошенных совершенно не боятся таких морозов и спокойно их переносят: «Есть места, где еще холоднее, чем у нас. Поэтому надо шевелиться», «Холодно, конечно, но достаточно хорошо, чтобы на улице хотя бы находиться», «Замечательно, мы же на Урале живем, не в Европе. Двигаешься – не замерзаешь, не двигаешься – сидишь в тепле».

Самое главное в такую погоду правильно себя согреть. Екатеринбуржцы как никто другой знают, как бороться с такими холодами. Например, кто-то спасается сидя на работе, в теплом офисе, кто-то наоборот предпочитает тепло одеться и больше двигаться: «Главное укутаться хорошо в одежду теплую и ходить быстрее», «Можно два слоя штанов, хорошие теплые шерстяные носки». А для кого-то лучшие помощники в морозные дни – теплая компания, юмор и позитив.

Екатеринбург, Марина Симбирятина, Александр Саливанчук, Антон Отман

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