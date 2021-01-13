Синоптики предупредили о 40-градусных морозах в Свердловской области

Жителей Урала предупреждают о сильных морозах. «Ночью 14 января местами в Свердловской, Челябинской, Курганской областях и Пермском крае ожидается сильный мороз с минимальными температурами воздуха -40°", – сообщает сайт ФГБУ «Уральское УГМС».

Днем ожидается -19…-24, на крайнем западе до -14. В следующую ночь пройдут снегопады, возможна метель, будет около -17,-22, в горах и низинах до -26, днем ожидаются снегопады, местами сильные, но потеплеет -9,-14, на севере до -19, на крайнем юге до -5. В пятницу днем на севере области будет около -15…-20, на юге -5…-10.

В Екатеринбурге в ближайшую ночь ждут -29…-31 ºС, днем -19…-21. В четверг потеплеет до -11…-13, но возможны порывы ветра до 13 м/с, а в последний рабочий день будет -6…-8 градусов.

В ближайшее время кроме морозов синоптики предупреждают о смоге. Он продержится до 8 часов 15 января.

Сегодня в Екатеринбурге был самый холодный за зиму день. Утром температура воздуха в некоторых районах города опустилась до -30 градусов, а днем наблюдается до -27. Съемочная группа «Нового Дня» решила узнать у горожан, как они относятся к таким морозам. Ответы людей смотрите на видео.

Екатеринбуржцы о морозе

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

Екатеринбург. Другие новости 13.01.21

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