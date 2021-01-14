Над Екатеринбургом появилась зимняя радуга (ФОТО)

Сегодня утром в Екатеринбурге можно было наблюдать зимнее гало – рядом с солнцем появилась радуга. Это оптическое явление возникает в ясную морозную погоду при высокой влажности. Солнечный свет преломляется в кристалликах льда, парящих в атмосфере, и получается радужная дуга.

Отметим, что сегодня ночью в Екатеринбурге температура воздуха опускалась до -32 градусов. При этом уже к вечеру в городе значительно потеплеет и пойдет снег.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 14.01.21

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