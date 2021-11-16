В небе Екатеринбурга появилась зимняя радуга

В небе над столицей Урала видно гало – зимнюю радугу. Об этом необычном явлении «Новому Дню» сообщили читатели.

Гало возникает в морозную погоду при высокой влажности. Солнечный свет преломляется в кристалликах льда, парящих в атмосфере, и появляется радужное свечение.

Жители Екатеринбурга периодически наблюдают это явление.

Екатеринбург, Никита Кондрашин

Екатеринбург. Другие новости 16.11.21

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