В мэры Екатеринбурга выдвинулся активист, судившийся с Высокинским

Еще одним кандидатом на конкурсных «выборах» главы Екатеринбурга стал общественник Александр Куделькин, получивший известность во время противостояния горожан реконструкции парка XXII Партсъезда. В частности, активист подавал иск против бывшего градоначальника Александра Высокинского, оспаривая законность проведения работ по благоустройству в парке по утвержденному проекту. Суд отказал истцу в удовлетворении требований.

Александр Куделькин написал в фейсбуке, что готов стать главой города только на один год. «Через год на посту я подам в отставку и буду добиваться открытых, честных и всеобщих выборов мэра Екатеринбурга», – сообщил он, пообещав в случае победы на конкурсе создать комиссию из независимых общественников «по расследованию того, что натворил ушедший мэр».

Напомним, в мэры Екатеринбурга уже выдвинулись несколько человек: два бизнесмена, два общественника и кандидаты, пожелавшие остаться неизвестными. Врио главы города Алексей Орлов, который считается фаворитом будущего конкурса, пока не подавал заявку в аппарат городской думы.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 14.01.21

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