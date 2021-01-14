В Свердловской области обещают за год расселить из аварийного жилья 3 тысячи человек

Министр строительства Свердловской области Михаил Волков сообщил, что в 2021 году на программу переселения из ветхого жилья направлено в 2 раза больше денег, чем годом ранее. До января 2022-го новое жилье должны получить 2 940 человек – почти столько же, сколько за предыдущие два года.

«Программа рассчитана на 6 лет – до 2025 года, всего мы должны расселить 20 310 граждан из 1 369 домов. За два года реализации 3 130 человек уже получили квартиры. В 2020 году на это было потрачено 1,2 миллиарда рублей. В муниципалитетах строилось 29 домов, 13 из них уже сданы, – рассказал сегодня на круглом столе в ТАСС Михаил Волков. – В конце декабря 2020 года было принято постановление, по которому нужно ускорить эту программу расселения. В 2021 году мы выделяем 2,3 миллиарда рублей. За счет этих средств должны расселить не менее 2 940 человек».

Как ранее писал «Новый День», в Свердловской области около трети всего аварийного жилья находится на территории шести муниципальных образований. Это Екатеринбург, Нижний Тагил, Карпинск, Волчанск, Дегтярск и Белоярский городской округ. В общей сложности в этих территориях насчитывается 160 тысяч кв. м аварийного жилья.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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