Треть аварийного жилья Свердловской области находится в шести муниципалитетах

На сегодняшний день около трети всего аварийного жилья в Свердловской области находится на территории всего шести муниципальных образований.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом рассказал на пресс-конференции замминистра строительства региона Антон Шафаростов. По его словам, это Екатеринбург, Нижний Тагил, Карпинск, Волчанск, Дегтярск и Белоярский городской округ. В общей сложности в этих территориях находится 160 тысяч кв. м аварийного жилья.

Чиновник напомнил, что нельзя путать понятия «ветхого» и «аварийного» жилья. Аварийное жилье – это то, которое может обрушиться и признано опасным для проживания в установленном законом порядке. Критериев два: физический износ несущих конструкций и необратимые изменения среды (санитарно-эпидемиологическая обстановка в доме). В каждом муниципалитете работают межведомственные комиссии, которые могут признать дом аварийным. Новшество этого года – упрощение на федеральном уровне обследования дома для признания его аварийным. Теперь допускается обследование не всего дома, а не менее 10% несущих конструкций. И если, к примеру, более 5% балок не соответствуют нормативам, дом уже можно признать аварийным.

Ситуация осложняется тем, что некоторые аварийные дома первой половины прошлого века не поставлены на учет, и Росреестр их «не видит». В этом случае приходится искать строительную документацию советского периода.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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