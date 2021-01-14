Ассоциация строителей Урала: эскроу-реформа обрекает малые города на вымирание

Новая схема финансирования строительства жилья с применением эскроу-счетов обрекает малые города на вымирание, считает президент Ассоциации строителей Урала Вячеслав Трапезников. Сегодня возведение новых домов возможно лишь в 8-10 крупных городах России, включая Екатеринбург, а вот малые города не имеют возможности обеспечить высокую маржинальность новостроек, чего требуют новые правила.

«Человек в условном Первоуральске купить новую квартиру в этом году не сможет в силу условий эскроу-реформы. Выиграет ли от этого Екатеринбург? Да. Правильна ли эта политика в рамках страны? На мой взгляд, надо из нее скорее выбираться, в противном случае малые города обречены не просто на депрессию, а на вымирание», – заявил сегодня на круглом столе Вячеслав Трапезников.

Напомним, переход на счета эскроу стал обязательным полтора года назад. Схему вводили, чтобы отказаться от долевого строительства и тем самым решить проблему обманутых дольщиков. По новому механизму, застройщик получит деньги только после того, как объект будет сдан. Но застройщик для получения одобрения банка должен подтвердить рентабельность своего проекта на уровне не ниже 15%. Сделать это могут только строительные компании, которые возводят дома в крупных городах. Как писал «Новый День» летом 2020 года, в Свердловской области перейти на новую схему финансирования строительства удалось только в Екатеринбурге и городах-спутниках. В других городах области с использованием эскроу-счетов не возводится ни одного дома.

По данным, которые привел глава Ассоциации строителей Урала, ситуация еще хуже. В России сегодня всего в 8-10 мегаполисах России возможно строительство с применением эскроу-счетов. «800 городов по всей России сегодня не строят ничего. На простом языке это означает одно: богатые становятся богаче, бедные – беднее, – заявил на круглом столе Вячеслав Трапезников. – Из этой политики надо выбираться и создавать реформу для строительства домов не только в Екатеринбурге, но и в малых городах».

Министр строительства региона Михаил Волков в ответ попросил «не рисовать апокалипсис». «Федеральные органы владеют полной информацией и свои предложения готовят, региональные правительства тоже подготовили обращения по этой теме. Да, по эскроу невозможно пока строительство объектов с низкомаржинальными свойствами, где доходность от реализации будет ниже 15%. И это даже не города Свердловской области. Даже на окраинах Екатеринбурга не всегда можно построить объект с доходностью выше 15%. Но министерство строительства, минрегионразвития РФ прорабатывают механизмы, чтобы в будущем осуществлять проектное финансирование объектов с низкой доходностью. Такая программа, думаю, в первом полугодии следующего года появится», – заключил Михаил Волков.

Несмотря на сложности, переход на новую схему финансирования продолжается. По данным Уральского главного управления Банка России, за 2020 год в Свердловской области объем строительства со счетами эскроу увеличился с 35% до 67% от общего объема долевого строительства.

«Заключен 71 кредитный договор проектного финансирования с застройщиками на сумму 57,6 млрд рублей. Открыто свыше 10 тысяч счетов эскроу на 31,7 млрд рублей (56% от суммы действующих договоров проектного финансирования с застройщиками). По завершенным объектам раскрыто более 1000 счетов эскроу, сумма перечисленных застройщикам средств составила 3,3 миллиарда рублей», – привел данные начальник экономического управления Уральского главного управления Банка России Алексей Кориков.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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