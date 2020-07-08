Строительство по эскроу-счетам на Урале ведется только в Екатеринбурге и городах-спутниках

Перейти на новую схему финансирования строительства недвижимости в Свердловской области удалось только в Екатеринбурге и городах-спутниках. В других городах области с помощью эскроу-счетов не возводится ни одного дома. Как рассказал сегодня на пресс-конференции глава свердловского минстроя Михаил Волков, в области счета эскроу используются на строительстве 37 объектов площадью 1,3 млн квадратных метров. Вложено порядка 24 млрд рублей. Для сравнения: по договорам долевого строительства возводится 98 объектов. Практически все стройки с использованием механизма проектного финансирования – это дома в Екатеринбурге, плюс пять домов строятся в Верхней Пышме и один в Березовском.

Как отметил Волков, в малых городах есть проблема со строительством домов по счетам эскроу – в основе проектного финансирования должна быть заложена рентабельность не ниже 15 %. Банки, как рассказал руководитель Уральского главного управления Банка России Рустэм Марданов, отказывают застройщикам, если те не подтвердят рентабельность на уровне 15-20 %. По словам Волкова, правительство думает над тем, как поддержать проекты в области – один из вариантов строить по госпрограмме, например, расселяя ветхое и аварийное жилье.

Напомним, переход на счета эскроу стал обязательным год назад. Схему вводили, чтобы отказаться от долевого строительства и тем самым избавиться от проблемы обманутых дольщиков. По новому механизму, застройщик получит деньги только после того, как объект будет сдан. Министр Волков сегодня рассказал, что в этом году в регионе более половины жилья – 1,6 млн кв метров из 3 млн кв метров – будет сдано еще по долевке. В дорожной карте региона сейчас находятся 23 проблемных объекта, где есть обманутые дольщики.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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