Коммунист из Миасса выдвинулся в мэры Екатеринбурга: «Я здесь служил, мне очень понравился город»

На конкурсный отбор кандидатов в мэры Екатеринбурга заявился житель Миасса из Челябинской области. Найим Бабаев работает проводником на железной дороге и является активистом КПРФ. Он сообщил «Новому Дню», что уже подал документы в городскую администрацию и подготовил программу развития Екатеринбурга для презентации конкурсной комиссии.

Вот один из ее пунктов: «Именно рабочий человек является двигателем экономического развития страны. В связи с этим считаю преступным обижать рабочий класс. Поэтому необходимо расширить полномочия профсоюзных организаций, также необходимо создать интернет-ресурс для общественного контроля над несправедливостью работодателя по отношению к рабочему классу. […] Считаю необходимым увеличить перечень прав рабочих, и постараться вернуть выборы в Екатеринбург. Необходимо молодежь обучить политической грамоте, в противном случае они станут холопами и лакеями для олигархов и капиталистов, и наша страна вернется в феодализм и рабство. Мы живем не так, как мы работаем, мы живем так, как нами управляют».

На вопрос агентства, почему Бабаев хочет стать мэром Екатеринбурга, хотя сам живет в Миассе, он ответил: «Я там служил. И мне очень понравился город, и люди там хорошие!». Также активист сообщил, что ранее принимал участие в конкурсном отборе на должность главы Челябинска.

О своем желании принять участие в конкурсе заявили уже девять человек. Кроме Бабаева это бывший замглавы администрации Верх-Исетского района, а ныне советник губернатора Игорь Рубцов, общественный помощник свердловского бизнес-омбудсмена Евгений Лоскутов, бизнесмен Андрей Бычков, общественники Дмитрий Калинин, Александр Куделькин, Сергей Тиунов, Максим Яценко. Также, по данным портала Е1.ru, в конкурсе примет участие исполнительный секретарь Верх-Исетского отделения «Единой России» в Екатеринбурге Александр Коткин, чтобы поддержать врио главы города Алексея Орлова.

Как сообщили «Новому Дню» в аппарате ЕГД, на сегодняшнее утро подано только семь заявлений от претендентов на пост мэра.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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