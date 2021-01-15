Семьям погорельцев с Рассветной, 7, окажут материальную помощь власти и благотворители

Власти Екатеринбурга и благотворители собирают помощь для семей погорельцев с Рассветной, 7. Напомним, в ночь с 11 на 12 января 2020 года в многоэтажке произошел пожар в одной из квартир. В результате инцидента погибли 8 человек, включая ребенка.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии уральской столицы, временно исполняющий полномочия главы Екатеринбурга Алексей Орлов своим распоряжением установил размер разовых выплат семьям погибших – деньги будут выделены из резервного фонда администрации города Екатеринбурга.

Отметим, что председатель совета Фонда святой Екатерины Игорь Алтушкин принял решение адресно поддержать каждую семью, которая потеряла близких в этом пожаре.

Материальную помощь семьям погибших в этой трагедии также оказал председатель попечительского совета фонда «Добрососедство», депутат Законодательного собрания Свердловской области Виктор Маслаков. «Как жители Екатеринбурга, как часть этой общности, мы, конечно, воспринимаем эту беду как общую. И кто может – словом или делом, большим или малым – стараемся в этой трагической ситуации помогать», – отметил депутат.

Екатеринбург, Елена Васильева

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