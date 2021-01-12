Выживший в ночном пожаре подросток рассказал, как спас 69-летнюю бабушку (ФОТО, ВИДЕО)

Выжившие после крупного пожара в жилом доме на ЖБИ рассказали «Новому Дню», как действовали, пока ждали помощи МЧС и врачей. Один из жильцов спас свою 69-летнюю бабушку.

Рассказ выживших в пожаре

«Спим, два часа ночи. Чувствую, как что-то не дает мне спать, что-то не так. Вижу перед собой клубы дыма. Думаю, может, привиделось. Щурюсь, глаза протираю, встаю, подхожу к окну, открываю его и вижу языки пламени. На всю квартиру кричу: «Пожар!» – и убегаем. Бабушка сперва забегает на балкон. К этому времени я хватаю шубу, куртку, полотенце намочил и побежал обратно. Сидели мы минут двадцать. Пока мы сидели, чуть ли не каждые три минуты в МЧС звонили», – сообщил житель многоквартирного дома, 16-летний Александр.

Помощь пришла довольно быстро: «Приехали. Услышал, как дверь выламывается. Кричу тут же, что мы на балконе. Забегают. Я первым делом кричу, чтобы на бабушку надели противогаз, и сам ухожу открывать все окна, чтобы угарный газ улетучился. После чего мы выбегали, бабушка чуть не упала – ступеньки в саже и мокрые. Вышли, нас забрали в машину медицинской помощи, обследовали».

После этого началась спасательная операция, и первое, что увидел Александр, когда начал выбираться из дома, – два тела, лежащие у подъезда: «Практически ничего не видно было. Пока спускались, на втором этаже уже горел свет. По всей видимости, проводка там не испортилась. Первое, что я увидел – два трупа».

Подросток добавил, что не знает, откуда пошел дым, но считает, что едкие газы распространились через систему вентиляции: «Газ настолько въелся, что даже не было понятно, откуда он пошел, потому что окна с самой ночи были закрыты. И, по всей видимости, он пошел через старую неработающую систему вентиляции, которая находится в туалете. Это была гарь, причем очень сильная. Когда делаешь глоток, она сразу в горле оседает, ты не можешь ни вдохнуть, ни выдохнуть. Глотка три-четыре – и потерять состояние легче легкого».

Очевидец Светлана Нигматулина, проживающая в этом доме на третьем этаже так же, как и Александр, предполагает, что едкий дым проник в квартиру через систему вентиляции, которую последний раз проверяли в прошлом году.

«Вентиляцию проверяли, но когда – точно сказать не могу. В прошлом году. С нее-то и тянуло, наверное, – говорит Светлана, добавив, что первым проснулся ее муж и увидел, что вся комната была в дыму, после чего разбудил супругу. – Муж первый проснулся, хотя я часом ранее просыпалась – все было тихо и спокойно. Он почувствовал запах гари и еще какой-то запах. Соскочил, ничего в потемках не видно, вроде есть какая-то завеса. Свет включили – квартира в дыму. У нас третий этаж. Начали одеваться. Телефон схватила, давай пожарку вызывать. Там сказали, что уже вызвали. На улице слышали крики о помощи».

Самое страшное, по мнению женщины, началось после того, как их спасли, когда она начала понимать, что могла умереть этой ночью: «Сначала спокойно отнеслись ко всему. Трясти начинает потом, когда начинаешь осознавать, что мог и не проснуться. Вот тогда становится страшно. А в тот момент сработало, что надо одеться и выйти на балкон, потому что шансов выйти в подъезд – никаких».

В пожаре, который возник сегодня ночью на ЖБИ, погибла шестилетняя девочка и семь взрослых. Врио главы Екатеринбурга Алексей Орлов пояснил, что возгорание в доме № 7 на улице Рассветной началось в квартире, где жила неблагополучная семья. По данным прокуратуры, в ней были обнаружены горелки и множество окурков. Также Орлов распорядился выплатить материальную помощь семьям погибших.

Екатеринбург, Анна Темрук, Александр Саливанчук, Антон Отман

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