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Вторник, 12 января 2021, 11:24 мск

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Орлов: жуткий пожар в Екатеринбурге устроила неблагополучная семья

Врио главы Екатеринбурга Алексей Орлов сообщил, что пожар в доме на ЖБИ начался с квартиры, где жила неблагополучная семья. Известно, что там пользовались горелками – но теплоснабжение дома при этом не отключали.

«К сожалению, трагедия произошла из-за неосторожного обращения с огнём в одной из квартир. В доме тепло не выключали. Сейчас обесточен только один подъезд, где произошёл инцидент. К 10 утра там должны включить свет. На верхние этажи в свои квартиры люди уже начали возвращаться. Сейчас по линии соцполитики разбираемся, какую помощь можем оказать пострадавшим. Семья, где был очаг возгорания, к сожалению, по предварительным данным, неблагополучная», – прокомментировал Орлов.

В пожаре на Рассветной, 7, погибли 8 человек. Среди погибших – мать с ребенком с 9 этажа, до последнего женщина просила помощи в твиттере. Из дома были эвакуированы 90 человек. На базе гимназии № 176 оперативно развёрнут пункт временного размещения. Утром в ГУ МЧС по Свердловской области сообщали, что люди возвращаются в дом, позднее министерство общественной безопасности отчиталось, что в пункте размещения остаются 52 человека.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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