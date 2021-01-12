Жильцы дома на Рассветной спасались от пожара на балконах

Жильцы верхних этажей дома № 7 по улице Рассветной, где ночью случился жуткий пожар, спасались от дыма на балконах, передает корреспондент РИА «Новый День» с места событий.

«Ночью разбудил муж, он почувствовал запах гари. Мы вызвали пожарных, они прибыли буквально через две минуты. Очень быстро дым повалил в квартиру. Мы ушли на балкон и ждали, когда нас спасут», – рассказала агентству одна из квартиранток дома Ольга. Она добавила, что последний раз вентиляцию в здании проверяли в прошлом году и, похоже, именно по ней так быстро распространился дым.

Еще один очевидец, 16-летний юноша, в момент пожара находился в квартире с бабушкой. Он рассказал, что намочил тряпку и прижал ко рту, затем вместе с бабушкой он вышел на балкон. Там они дожидались помощи примерно 20 минут.

Напомним, по предварительным данным в ночном пожаре на Рассветной погибли 8 человек, в том числе 6-летняя девочка. Среди погибших – жители 2-го, 5-го и 9-го этажей. Женщина с дочкой, жившая на последнем этаже, перед смертью оставила несколько сообщений в «Твиттере» с мольбой о помощи. По данным правоохранительных органов, пожар начался в квартире на втором этаже, в помещении было найдено много окурков и газовые горелки. В квартире проживала неблагополучная семья.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», возле дома до сих пор лежат накрытые тела двух погибших – мужчины и женщины. На месте работает полиция и лаборатория криминалистики, в подъезд никого не пускают.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева, Анна Темрук

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