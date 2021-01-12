Во время ночного пожара в Екатеринбурге погибли 8 человек, в том числе ребенок (ФОТО)

Восемь человек, в том числе 6-летняя девочка, погибли сегодня ночью во время пожара в 9-этажном жилом доме на Рассветной, 7, в Екатеринбурге.

По данным пресс-службы ГУ МЧС, пожар начался в 02:58 в квартире на втором этаже. На всех остальных этажах подъезда было сильное задымление. Из горящей квартиры пожарные вынесли на руках 5 человек, в том числе одного ребенка, и передали их медикам. Всего из дома эвакуировали 90 человек (в том числе 9 детей), из них с помощью масок дыхательных аппаратов спасены 52 человека. В связи с морозом жителей разместили в пожарных автомобилях. Затем на базе гимназии № 176 был развернут пункт временного размещения для жильцов дома. В 06:51 пожарные завершили проливку и разборку сгоревших конструкций, люди покинули гимназию и вернулись в свои квартиры.

Пресс-секретарь ГУ МВД Валерий Горелых рассказал, что в 05:25 бригада скорой помощи № 63 передала информацию, что по дороге в больницу скончалась пострадавшая девочка, примерный возраст которой 6 лет. Представители МВД установили личность девочки и то, что она родилась в 2013 году. Погибла и её мама Наталья, 1982 г.р. Установлена личность ещё одной погибшей женщины по имени Лора, 1976 г. р. Еще одно сообщение поступило в 05:10 от бригады скорой помощи № 61 о том, что в детскую горбольницу № 9 доставляют 17-летнего подростка Артёма с отравлением угарным газом, ожогами I и II степени коленной области и обеих стоп. Личности других погибших и пострадавших устанавливаются.

Представитель областной прокуратуры Марина Канатова сообщила, что очаг пожара был расположен в квартире на втором этаже, рядом с диваном. Предварительно, в данной квартире использовались горелки, также обнаружено много окурков. Погибшие были обнаружены в квартирах на втором, пятом и девятом этажах. В настоящее время причины пожара устанавливаются. Точная причина будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы.

Как сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга, для того, чтобы установить все обстоятельства трагедии, следственным отделом по Кировскому району Екатеринбурга СУ СКР Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». На месте происшествия работает усиленная следственно-оперативная группа.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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