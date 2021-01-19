Начальник Екатеринбургского пожарного гарнизона о причинах гибели людей в страшном пожаре на ЖБИ: «Было позднее сообщение в МЧС»

Заместитель начальника Екатеринбургского пожарно-спасательного гарнизона ГУ МЧС по Свердловской области Анатолий Бронников рассказал, почему ночной пожар в девятиэтажном доме на Рассветной, 7, обернулся страшной трагедией. По его словам, основным фактором стало позднее сообщение о ЧП.

«Первое сообщение о данном пожаре поступило из соседнего дома. Этот факт уже подтвержден. Жильцы дома [где произошло возгорание], пока не началось, никто не звонил. Делать выводы пока рано, все материалы переданы в следственный комитет. Скорее всего, основная ошибка людей, которые погибли на других этажах, в том, что они поддались панике. Кто-то, видимо, первый выскочил [в подъезд]. А предельно допустимая концентрация опасных факторов пожара, если огонь свободно развивался уже 20 минут, была такая, что там достаточно сделать один-два вдоха и потерять сознание. [После приезда пожарных] возгорание было ликвидировано довольно быстро, буквально в течение пяти минут. Ошибка в том, что дверь, которая выходила из [горящей] квартиры в подъезд, была не закрыта. Соответственно, пожар развивался свободно долгое время, дыму деваться некуда было, и он создал подпор для вышестоящих этажей», – сообщил спасатель, отвечая на вопросы депутатов о резонансном пожаре сегодня на заседании думской комиссии по безопасности населения.

Он добавил, что точная причина возгорания все еще выясняется. Предварительная версия – неосторожное обращение с огнем. Бронников упомянул, что, по некоторым данным, квартира была обесточена, и вероятно, в ней могли находиться открытые источники огня. Он также сообщил, что личность двоих погибших в пожаре до сих пор не установлена.

Пожар в девятиэтажном доме № 7 на улице Рассветной вспыхнул ночью 12 января. Очаг возгорания находился в квартире на втором этаже, где проживала неблагополучная семья. На месте были обнаружены газовая горелка и множество окурков. В пожаре погибли 8 человек, все они отравились угарным газом. Их тела обнаружили на втором, пятом и девятом этажах. Среди умерших – мать с семилетней дочкой, которые жили на последнем этаже, женщина во время пожара просила помощи в твиттере. Эвакуированные жильцы дома позже рассказывали, что спасались от дыма на балконах.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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