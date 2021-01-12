Женщина, погибшая на пожаре вместе с ребенком, до конца просила помощи в твиттере

Одна из женщин, погибших сегодня ночью в страшном пожаре в Екатеринбурге, перед смертью оставила несколько отчаянных сообщений в твиттере.

«Горим!», «Вызовите пожарных, ЕКБ Рассветная 7», «Верхний этаж, не можем спустить», «Я с ребенком взаперти, ппц», – написала женщина. Последнее, что осталось в ее твиттере – запись о том, что они не могут выйти из квартиры из-за дыма на нижних этажах.

Как уже писал «Новый День», ранее представитель прокуратуры Марина Канатова сообщила, что среди погибших – жители 2, 5 и 9 этажей. Пресс-секретарь ГУ МВД Валерий Горелых рассказал, что в пожаре погибла девочка 2013 лет и ее мать 1982 г.р. Общее число жертв трагедии – восемь. Пожар начался в квартире на 2 этаже, где было найдено много окурков и газовые горелки. Подъезд быстро наполнился дымом.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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