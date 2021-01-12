Семьи погибших в ночном пожаре в Екатеринбурге получат материальную помощь

Врио главы Екатеринбурга Алексей Орлов распорядился выплатить материальную помощь семьям погибших в ночном пожаре на улице Рассветной. Решение было принято на оперативном штабе с городскими службами, сообщает пресс-служба мэрии. Размер денежных выплат не уточняется.

Напомним, возгорание в девятиэтажном доме произошло в 3:40. Пожарные прибыли на место спустя пять минут после вызова. Очаг пожара находился в квартире № 4 на втором этаже, где прописаны шесть человек. Семья числилась как неблагополучная. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем. По данным прокуратуры, в сгоревшей квартире были обнаружены горелки и множество окурков. В результате пожара погибли 8 человек – семь взрослых и один ребенок. Все они отравились угарным газом. Среди погибших – мать с шестилетней дочкой, которые жили на девятом этаже, женщина во время пожара просила помощи в твиттере.

Еще один пострадавший подросток находится в больнице в состоянии средней тяжести, у него диагностированы ожоги коленей и ступней и отравление продуктами горения.

Из дома были эвакуированы 90 человек. Жильцы верхних этажей рассказали, что дым очень быстро проникал в квартиры, они спасались от удушающих газов на балконах. Сразу после эвакуации людей разместили в пункте временного пребывания на базе гимназии № 176. К 7 часам утра большинство жильцов вернулись в свои квартиры, часть уехали к родственникам. По данным администрации города, 52 человека еще оставались в пункте. Из эвакуированных никто за медицинской помощью не обращался, сообщили в пресс-службе мэрии.

На месте происшествия до сих пор работают полицейские. Правоохранители занимаются охраной имущества пострадавшей квартиры.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 12.01.21

Коронавирус унес жизни уже 1718 свердловчан. / «Святогор» обновил парк карьерной техники. / Психиатры рассказали, при каких симптомах после коронавируса стоит обращаться к врачу. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»