Подросток, пострадавший во время жуткого пожара – в состоянии средней тяжести

Во время ночного пожара в Екатеринбурге удалось спасти одного пострадавшего подростка.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе областного минздрава, он находится в детской городской больнице в состоянии средней тяжести. Ранее пресс-секретарь ГУ МВД Валерий Горелых рассказал СМИ, что со 2 этажа спасли несовершеннолетнего с отравлением угарным газом, ожогами I и II степени коленной области и обеих стоп.

Девочка 2013 года, жившая со своей мамой на 9 этаже, погибла вместе с ней. Мать до последней минуты просила о помощи в соцсетях.

Общее число погибших составило восемь человек – на 2, 5 и 9 этажах. Пожар начался около трех часов ночи в квартире на втором этаже. По данным прокуратуры, квартира была засыпана окурками.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 12.01.21

Проблемы «Единой России», разоблачение новичков и популизм: какими будут выборы-2021. / Женщина, погибшая на пожаре вместе с ребенком, до конца просила помощи в твиттере. / Во время ночного пожара в Екатеринбурге погибли 8 человек, в том числе ребенок (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»