Из-за роста числа пожаров в Екатеринбурге и городах области вводят противопожарный режим

С начала года в городах Свердловской области произошло 297 пожаров, что на 71 больше, чем годом ранее. Погибли 36 человек, 27 – травмированы. Из-за такой статистики в 31 муниципалитете ввели особый противопожарный режим.

В список попали Екатеринбург, Нижний Тагил, Первоуральск, Ирбит, Красноуфимск и другие крупные и небольшие города области, полный перечень есть на сайте МЧС. Обычно особый режим спасатели вводят весной или летом во время сезонных природных пожаров.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Свердловской области, противопожарный режим позволяет органам власти усилить требования пожарной безопасности. Сейчас спасатели, полиция, социальные службы, управляющие компании обходят жителей и рассказывают им о правилах пожарной безопасности и поведения во время пожаров.

«Особый противопожарный режим предписывает неукоснительное выполнение требований федерального государственного пожарного надзора в области пожарной безопасности, в том числе при эксплуатации электрооборудования и печного отопления. Нарушение требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима влечет наложение штрафа на граждан в размере от 2 до 4 тысяч рублей, на должностное лицо – от 15 до 30 тысяч рублей, на юридическое лицо – от 200 до 400 тысяч рублей. В зависимости от тяжести последствий пожара виновный может понести и уголовную ответственность», – сообщили в МЧС.

Напомним, страшный пожар произошел в ночь с 11 на 12 января в девятиэтажке на Рассветной, 7. Там загорелась квартира, пожар унес жизни 8 человек, погибла шестилетняя девочка. В ночь с 21 на 22 января горела квартира на Сортировке. Из дома эвакуированы 52 человека. Троих доставили в больницы с отравлением угарным газом.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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