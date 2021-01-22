Снова ночной пожар на Сортировке: 52 человека спасены, трое пострадали (ФОТО)

Сегодня ночью, в 01:49 загорелась квартира на 6-м этаже 10-этажного жилого дома по адресу: ул. Ереванская, 28. Площадь пожара составила 15 кв. м.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС, эвакуированы 52 человека, из них 29 спасены с помощью спасательных устройств дыхательных аппаратов, в том числе 8 детей. Пострадали три человека, они доставлены в медицинское учреждение с отравлением продуктами горения, состояние удовлетворительное. В течение 10 минут пожарные справились с огнем. В 03:35 дан общий отбой. После проветривания подъезда жители вернулись в свои квартиры. Причина пожара устанавливается.

Судя по обстановке, квартира, в которой начался пожар, использовалась как недорогой хостел или общежитие.

Как сообщал «Новый День», в ночь с 11 на 12 января в 9-этажке на Рассветной, 7, загорелась квартира, пожар унес жизни 8 человек, среди которых была шестилетняя девочка.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 22.01.21

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