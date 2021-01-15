Свердловский департамент информатизации выясняет, почему врачи передают друг другу сведения о пациентах на CD-дисках

Директор свердловского департамента информатизации и связи Юрий Гущин пообещал разобраться, почему в Екатеринбурге врачи обмениваются сведениями о результатах исследования пациентов посредством передачи компакт-дисков через ячейки в здании областного минздрава. Ранее об этой проблеме писал «Новый День».

«Я возьму этот вопрос на контроль. В здравоохранении есть свои защищенные сети передачи данных, шифрованные и сертифицированные в Российской Федерации. Они применяются. Насколько я помню, для передачи данных использовался продукт российский сертифицированной компании. Я постараюсь уточнить, что за передача данных там организована вне их контура», – сообщил чиновник сегодня на пресс-конференции в ТАСС-Урал.

Напомним, с 1 января горздрав Екатеринбурга полностью перешел под контроль областного минздрава. Предполагалось, что слияние структур облегчит межведомственное взаимодействие, однако на деле и врачи, и пациенты сталкиваются с бюрократией, которая затягивает процесс лечения. Например, один из медиков на условиях анонимности рассказал об архаичном способе передачи данных в свердловском здравоохранении.

«К сожалению, до сих пор никакой единой системы не существует. Если мне нужны результаты исследований пациента из другой больницы, я должен писать запрос. Ждать его обработки. Ждать, пока информацию запишут на диск и передадут через ячейку в региональном минздраве. Если у нас окажутся разные версии ПО, и я не смогу открыть файл, то даже эта канитель окажется бесполезной. А Екатеринбург и область проводили отдельные закупки ПО, и если область получила его от одного поставщика-разработчика, то у города может быть совершенно другой автор программ. И кто гарантирует их совместимость?» – цитирует врача издание «Правда УрФО».

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 15.01.21

Прививку от коронавируса можно будет поставить в 77 больницах Свердловской области. / Семьям погорельцев с Рассветной, 7, окажут материальную помощь власти и благотворители. / Заболеваемость Covid-19 в Свердловской области снова пошла вверх. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»