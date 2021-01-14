XXI век: на Урале обмен данными о пациентах организовали через передачу CD в здании минздрава

Лечение пациентов в Свердловской области затягивается из-за бюрократии при пересылке информации из одной больницы в другую. В век высоких технологий медики передают друг другу сведения, записывая данные на компакт-диск, который потом необходимо отнести в минздрав, после чего из специальной ячейки получатель сможет его забрать. Если заболевшего перевели из бывшей городской клиники в областную, то результаты исследования новый лечащий врач может вообще не увидеть из-за несоответствующего программного обеспечения.

О том, как организована передача данных в минздраве Свердловской области, со ссылкой на собственный источник сообщает "Правда УрФО". «К сожалению, до сих пор никакой единой системы не существует. Если мне нужны результаты исследований пациента из другой больницы, я должен писать запрос. Ждать его обработки. Ждать, пока информацию запишут на диск и передадут через ячейку в региональном минздраве. Если у нас окажутся разные версии ПО, и я не смогу открыть файл, то даже эта канитель окажется бесполезной. А Екатеринбург и область проводили отдельные закупки ПО, и если область получила его от одного поставщика-разработчика, то у города может быть совершенно другой автор программ. И кто гарантирует их совместимость?» – цитирует издание медиков, сохранив их анонимность.

Из-за проблем с программным обеспечением без денег остались некоторые пациенты с онкологией – онкоцентр открыл больничный, пациент ушел под наблюдение городской поликлиники, в поликлиниках установлена предыдущая версия ПО, программа документ открыть не может, больничный, соответственно, закрыть не получается, и бухгалтерия по месту работы не может сделать выплату.

Газета также указывает, что объединение информационных систем бывших городских и областных больниц курирует Андрей Цветков, бывший глава минздрава, которого отправили в отставку. Сейчас его должность называется «советник», он продолжает получать зарплату из бюджета области.

О том, как на себе проблему с замедленным режимом передачи данных ощущают пациенты, «Новому Дню» пожаловались два жителя Екатеринбурга. «Маме сделали КТ в больнице Екатеринбурга, тут же она сломала ногу – и ее увезли в область – там есть специальный стационар. Никаких снимков с собой не дали. Врачу надо посмотреть первый снимок, он попросил меня его получить. Мне в поликлинике сказали, что мама сама должна прийти за ним. С гипсом и «короной», да. И предупредили, что по заявлению диск могут готовить от 5 до 20 дней», – поделился горожанин.

Другую историю рассказала жительница города Екатерина, которая лежала в больнице, также областного подчинения, и выписалась, отказавшись от госпитализации, так как почувствовала себя лучше. Далее ей пришлось обратиться в городскую клинику. «Мне пришлось сдать тесты за свой счет, получить отрицательный результат, чтобы была возможность выходить из дома. До поликлиники дозвониться было просто невозможно. Даже когда я получила отрицательные тесты и хотела передать их в поликлинику, связаться с ней мне не удалось ни по одному номеру. Спустя месяц после выписки мне позвонили из больницы, где я лежала, поинтересовались самочувствием, но причина звонка была в другом – они спросили, не удалось ли мне связаться с моей поликлиникой. Потому что им не удалось. Вот такое межведомственное взаимодействие», – прокомментировала женщина.

Добавим, в прошлом году начался процесс ликвидации горздрава. С 1 января 2021 года все структуры горздрава перешли в областное управление, предполагается, что процесс объединения завершен.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 14.01.21

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